"Gettato via come un vecchio straccio". Terremoto nel M5s: il big che molla Conte (Di martedì 18 aprile 2023) Prime crepe nel Movimento 5 Stelle. Giancarlo Cancelleri, ex vice ministro delle Infrastrutture e per due volte candidato alla presidenza della Regione Siciliana, lascia i grillini. Rispondendo alla domanda rivolta dal Qds.it se sia ancora nel M5s, Cancelleri non perde tempo: "No, non in questo Movimento. Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse. Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi. Io voglio costruire un percorso nuovo che deve ancora trovare uno sbocco". Sul futuro il fu pentastellato non si sbilancia anche se non esclude "infinite possibilità e infinite porte", ma "c'è un'unica certezza: non torno indietro rispetto a un Movimento che non sa minimamente valorizzare le competenze che sono cresciute al proprio interno - evidenzia -, che getta ...

