George Clooney : "Il prossimo film di Ocean's Eleven? Un crossover con Magic Mike!" (Di martedì 18 aprile 2023) George Clooney ha scherzosamente lanciato la proposta di un crossover tra Ocean's Eleven e Magic Mike, pronto anche il titolo: Ocean's Mike. Ospite del TCM Classic film Festival 2023, George Clooney si è lanciato nell'avventurosa proposta di un crossover tra Ocean's Eleven e Magic Mike, naturalmente diretto ancora una volta dall'amico Steven Soderbergh. Interrogati sulla possibilità di rivisitare il franchise di Ocean's Eleven oggi, a distanza di 15 anni dal terzo film, sia Soderbergh che Clooney hanno ammesso che la discussione è in atto da tempo. "Mi hanno ucciso, comunque", ha ...

