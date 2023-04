Genova, Bucci all’Ansaldo per parlare di 25 aprile: contestato dagli operai con fischi e cori – Video (Di martedì 18 aprile 2023) Sei mesi fa, quando per difendere il proprio posto di lavoro operai e dipendenti dell’Ansaldo Energia di Genova avevano percorso in corteo la città bloccando anche per alcune ore l’aeroporto, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci avevano diramato un comunicato congiunto: “Nessuna vertenza sindacale legittima azioni di teppismo”. Fresco dall’iniziativa con la quale due giorni fa, per celebrare l’inaugurazione di una nave da crociera, il centro cittadino è stato bloccato per tutta la mattinata per consentire l’allestimento e la distribuzione di una striscia di 350 metri di focaccia, il primo cittadino si è recato questa mattina alla commemorazione del 25 aprile in fabbrica, iniziativa organizzata come ogni anno dalla RSU con la sezione Anpi dell’Ansaldo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Sei mesi fa, quando per difendere il proprio posto di lavoroe dipendenti dell’Ansaldo Energia diavevano percorso in corteo la città bloccando anche per alcune ore l’aeroporto, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco diMarcoavevano diramato un comunicato congiunto: “Nessuna vertenza sindacale legittima azioni di teppismo”. Fresco dall’iniziativa con la quale due giorni fa, per celebrare l’inaugurazione di una nave da crociera, il centro cittadino è stato bloccato per tutta la mattinata per consentire l’allestimento e la distribuzione di una striscia di 350 metri di focaccia, il primo cittadino si è recato questa mattina alla commemorazione del 25in fabbrica, iniziativa organizzata come ogni anno dalla RSU con la sezione Anpi dell’Ansaldo. ...

