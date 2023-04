Generazione Zoom

Leggi su panorama

(Di martedì 18 aprile 2023) Si registrano miagolii di sollievo collettivi: gli umani hanno smesso di piantare il cellulare davanti al muso dei loro amati felini. Ora ne riprendono la pigrizia congenita, e le occhiatacce torve, da lontano. Dal lato opposto della stanza. Mentre i gatti esultano, i bambini possono giocare in pace, senza smartphone a mezzo centimetro dal viso che ne intasano i movimenti, ne ingombrano lo spazio vitale. Non c’è scampo per fiori né tramonti, per ogni cosa viva o inanimata, buia o illuminata: il distante, quanto non è a portata di sguardo, adesso lo è dentro uno schermo. Siamo diventati la , quella che all’universale preferisce il particolare, dell’intero predilige una porzione, dell’insieme gradisce il dettaglio. Prima reclamavamo il grandangolo, l’ariosità dei luoghi dopo le claustrofobie della pandemia. Adesso, ritrovato il contatto con la normalità, ne enfatizziamo la ...