Generali contro in Sudan, 100 morti e ospedali al collasso (Di martedì 18 aprile 2023) Terzo giorno di scontri in Sudan e situazione che resta molto confusa. I morti sfiorano il centinaio e i feriti superano il migliaio. Situazione critica a Khartum, ma gli scontri first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 18 aprile 2023) Terzo giorno di scontri ine situazione che resta molto confusa. Isfiorano il centinaio e i feriti superano il migliaio. Situazione critica a Khartum, ma gli scontri first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... singerel : @INGFiore2 In EtiopiaItalua di Mussolini ha portato la propaganda razzista di Lido Cipriani, armi chimiche, ritorsi… - Andry___FCIM : @__SSam__7 Si parla della singola partita contro il Benfica non delle squadre in generali. - Ketti06875954 : RT @mariosalis: Sudan, generali contro: dietro il tentato golpe la lunga mano di Mosca - mariosalis : Sudan, generali contro: dietro il tentato golpe la lunga mano di Mosca - ProjectBarry59 : @enrico_pennino @lapoelkann_ @FabRavezzani Si, d'accordo, sarà così ... ma se siamo IN GUERRA, da quasi vent'anni,… -

Sudan, oltre 180 morti in tre giorni di scontri fra esercito e paramilitari vedi anche Papa in Sud Sudan: "Alzate la voce contro le ingiustizie". FOTO Le reazioni ... Sabato 15 aprile la rivalità politica tra i due generali ai vertici del Consiglio sovrano che " al momento " ... Sudan, la guerra dei generali La crisi sudanese ha origine nel colpo di stato "preventivo" portato a termine nel 2019 contro il regime del presidente Omar al - Bashir, oggetto nei mesi precedenti di massicce proteste popolari. Le ... Sudan: ambasciatore Ue aggredito nella sua stessa residenza In Sudan è attualmente in corso uno scontro tra i due generali protagonisti nel 2019 del colpo di Stato contro il regime del presidente Omar al Bashir al potere dal 1989. Da un lato vi sono i ... vedi anche Papa in Sud Sudan: "Alzate la vocele ingiustizie". FOTO Le reazioni ... Sabato 15 aprile la rivalità politica tra i dueai vertici del Consiglio sovrano che " al momento " ...La crisi sudanese ha origine nel colpo di stato "preventivo" portato a termine nel 2019il regime del presidente Omar al - Bashir, oggetto nei mesi precedenti di massicce proteste popolari. Le ...In Sudan è attualmente in corso uno scontro tra i dueprotagonisti nel 2019 del colpo di Statoil regime del presidente Omar al Bashir al potere dal 1989. Da un lato vi sono i ... Sudan: la guerra tra generali SettimanaNews Il G7 discute rivalità di regime: Barbock vuole un “chiaro vantaggio” contro gli abusi di governo della Cina Il G7 discute della competizione di sistema Burbock vuole un "chiaro vantaggio" contro gli abusi di governo della Cina 17/04/2023, 16:47 I ministri degli ... Club76: i risultati del weekend Il Playasti in serie C conquista la salvezza a tre giornate dalla fine. Torna a vincere la serie B maschile. Bene anche la serie D. Vince l'U14 Gold, perde l'U13 Gold ... Il G7 discute della competizione di sistema Burbock vuole un "chiaro vantaggio" contro gli abusi di governo della Cina 17/04/2023, 16:47 I ministri degli ...Il Playasti in serie C conquista la salvezza a tre giornate dalla fine. Torna a vincere la serie B maschile. Bene anche la serie D. Vince l'U14 Gold, perde l'U13 Gold ...