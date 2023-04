GdS – Adriano, primo contratto da pro per il figlio Adriano Jr. in Brasile | Mercato (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-17 16:44:12 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Adriano Leite Ribeiro ha lasciato il segno, nel bene e nel male, con le maglia di Parma, Inter e Roma, nel nostro campionato. E il testimone del bomber brasiliano oggi sta finalmente passando di mano. Anche il figlio Adriano Carvalho Ribeiro, 16 anni, gioca infatti a calcio e nello stesso ruolo del padre con prestazioni che, nonostante la giovane età, hanno già lasciato il segno. Per Adriano Jr, infatti, è già arrivato il primo contratto da professionista, in Brasile, firmato con il Serrano fino al 30 giugno 2026. Ecco il comunicato :”Il legame dell’atleta sedicenne con il club durerà fino a dicembre ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-17 16:44:12 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta:Leite Ribeiro ha lasciato il segno, nel bene e nel male, con le maglia di Parma, Inter e Roma, nel nostro campionato. E il testimone del bomber brasiliano oggi sta finalmente passando di mano. Anche ilCarvalho Ribeiro, 16 anni, gioca infatti a calcio e nello stesso ruolo del padre con prestazioni che, nonostante la giovane età, hanno già lasciato il segno. PerJr, infatti, è già arrivato ilda professionista, in, firmato con il Serrano fino al 30 giugno 2026. Ecco il comunicato :”Il legame dell’atleta sedicenne con il club durerà fino a dicembre ...

