Gazzetta – Torino, investimenti da Europa: spesi in un anno 50,9 milioni, più di Inter, Milan, Lazio e Roma (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 09:53:52 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Tra le grandi solo Juve e Napoli hanno avuto uscite più alte dei granata nelle ultime tre sessioni di mercato Dal nostro inviato Mario Pagliara 18 aprile– Torino Cinquanta milioni e novecento mila euro. Nelle recenti tre sessioni di mercato, ovvero nell’ultimo anno, il Torino ha speso quasi cinquantuno milioni per l’acquisto di nuovi calciatori. Un volume di investimenti in molti casi superiore alle grandi della Serie A, sommando le cifre delle finestre di gennaio 2022, estate 2022 e quella invernale 2023. Si scopre così che, nel periodo, il Toro ha speso più di Inter (50 milioni), Milan (43), Lazio (42,7) e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 09:53:52 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Tra le grandi solo Juve e Napoli havuto uscite più alte dei granata nelle ultime tre sessioni di mercato Dal nostro inviato Mario Pagliara 18 aprile–Cinquantae novecento mila euro. Nelle recenti tre sessioni di mercato, ovvero nell’ultimo, ilha speso quasi cinquantunoper l’acquisto di nuovi calciatori. Un volume diin molti casi superiore alle grandi della Serie A, sommando le cifre delle finestre di gennaio 2022, estate 2022 e quella invernale 2023. Si scopre così che, nel periodo, il Toro ha speso più di(50),(43),(42,7) e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Torino, investimenti da Europa: spesi in un anno 50,9 milioni, più di Inter, Milan, Lazio e Roma - BarDalCT : RT @spiacanarina: Il problema é che Cairo non é solo il presidente del Torino, ma il proprietario della holding editoriale più importante d… - spiacanarina : Il problema é che Cairo non é solo il presidente del Torino, ma il proprietario della holding editoriale più import… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Torino, investimenti da Europa: spesi in un anno 50,9 milioni, più di Inter, Milan, Lazio e Roma - Norbe__10 : Finalmente la Gazzetta dice la verità sul Torino, squadra di cui la stampa di regime non parla mai -