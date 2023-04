Gasperini furioso contro Pradè | «Siete dei ladri» Poi lo colpisce con uno sputo Repubblica

(Di martedì 18 aprile 2023) Laricostruisce la lite tra l’allenatore dell’Atalanta,, e la dirigenza della Fiorentina negli spogliatoi, dopo il match di ieri sera. Una lite furiosa, durante la quale sarebbero volati insulti e anche unoda parte del tecnico della squadra bergamasca.che avrebbe colto in pieno il direttore sportivo viola, Daniele Pradé. Il quotidiano scrive: “Urla, insulti, forse uno. Gian Piero, nel finale di partita tra Fiorentina e Atalanta finita 1-1 con un rigore fortemente contestato dai bergamaschi, è una furia. E non è nuovo a situazioni del genere, sempre allo stadio Artemio Franchi. Stavolta, mentre rientra negli spogliatoi, se la prende un po’ con tutti. Prima coi tifosi viola, che durante la gara l’avevano stuzzicato con qualche coro. ...

Il tecnico dell'Atalanta, per il rigore concesso contro Toloi, ha anche insultato il personale dello stadio.

Il tecnico, furioso per il rigore, avrebbe gridato la parola "ladri" allo staff viola. Poi ci sarebbe stato anche uno sputo. Ma lui in sala stampa ha negato tutto.Resta solo un rammarico: non avere battuto Gasperini! Si, perché trovo che questo allenatore sia così poco simpatico che ha trasmesso la stessa caratteristica alla sua squadra, prova ...