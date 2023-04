Gasperini è una furia, insulti pesanti e rissa sfiorata con i dirigenti della Fiorentina (Di martedì 18 aprile 2023) FIRENZE - Il confronto tra Fiorentina e Atalanta , dopo il duello sportivo sul campo, è proseguito con toni molto più pesanti nell'immediato post - gara. Protagonista di una nottata mai così infuocata ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) FIRENZE - Il confronto trae Atalanta , dopo il duello sportivo sul campo, è proseguito con toni molto piùnell'immediato post - gara. Protagonista di una nottata mai così infuocata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robymes : ma possibile che a Gasperini non arrivi mai una squalifica di quelle che si ricordano per anni? possibiel che possa… - violanews : Un gol che sapeva di beffa. Italiano nel secondo round ha speso subito Brekalo per un Ikone apatico, ma è dovuto us… - violanews : Un risultato bugiardo, di una partita ricca di emozioni che però poteva regalare alla Viola qualcosa in più. Fin da… - pr1malscream : Prima o poi Gasperini lo troverà uno che gli farà passare la voglia di continuare col calcio e lo mandi in pensione… - violanews : ??#Gasperini fa sempre parlare di sé quando viene al #Franchi: stavolta si sarebbe reso protagonista di una scenata… -