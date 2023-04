Garmin Riva X2, il Pogo 50 Fast Light si aggiudica la Line Honours (Di martedì 18 aprile 2023) Si è conclusa alle 21:58:27 di domenica, 16 aprile, un’edizione estremamente veloce e frizzante della Garmin Riva X2, culminata con la Line Honours di Fast Light, Pogo 50 di Carlo D’Amelio e Italo Folonari. L’imbarcazione monegasca ha impiegato 1 giorno, 9 ore, 43 minuti e 20 secondi per percorrere 247 miglia, quelle effettivamente navigate, sul percorso Riva/Ventotene/Riva. Il meteo inclemente non ha fatto sconti nemmeno all’equipaggio vincitore in tempo reale, con groppi continui e una bella scarica di grandine che ha coperto l’imbarcazione al passaggio di Ventotene la scorsa notte. Garmin Riva X2, la fredda notte a Riva di Traiano Seconda piazza in tempo reale e ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 18 aprile 2023) Si è conclusa alle 21:58:27 di domenica, 16 aprile, un’edizione estremamente veloce e frizzante dellaX2, culminata con ladi50 di Carlo D’Amelio e Italo Folonari. L’imbarcazione monegasca ha impiegato 1 giorno, 9 ore, 43 minuti e 20 secondi per percorrere 247 miglia, quelle effettivamente navigate, sul percorso/Ventotene/. Il meteo inclemente non ha fatto sconti nemmeno all’equipaggio vincitore in tempo reale, con groppi continui e una bella scarica di grandine che ha coperto l’imbarcazione al passaggio di Ventotene la scorsa notte.X2, la fredda notte adi Traiano Seconda piazza in tempo reale e ...

