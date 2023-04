Gara intensa al Maradona, ma la spunta il Milan. Il Napoli saluta la Champions a testa alta (Di martedì 18 aprile 2023) Il Milan di Stefano Pioli stacca il pass per le semifinali di Champions League aggiudicandosi il doppio confronto con gli azzurri. A siglare il gol del verdetto è Olivier Giroud. Il Napoli saluta la Champions League con orgoglio. La squadra di Luciano Spalletti si arrende al Milan guidato da Pioli che riesce ad imporsi nella splendida cornice del Maradona con un pareggio ‘avvelenato’, complice il risultato dell’andata del 12 aprile quando la compagine rossonera iniziò a far sognare i tifosi del Diavolo con un risultato ‘di misura’ targato Bennacer. Questa volta a imporre la sentenza agli azzurri, diversamente dal numero 4 rossonero, è stato un Olivier Giroud non in splendida forma che è riuscito inizialmente e ‘invano’ a far venire i brividi ai 50000 del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023) Ildi Stefano Pioli stacca il pass per le semifinali diLeague aggiudicandosi il doppio confronto con gli azzurri. A siglare il gol del verdetto è Olivier Giroud. IllaLeague con orgoglio. La squadra di Luciano Spalletti si arrende alguidato da Pioli che riesce ad imporsi nella splendida cornice delcon un pareggio ‘avvelenato’, complice il risultato dell’andata del 12 aprile quando la compagine rossonera iniziò a far sognare i tifosi del Diavolo con un risultato ‘di misura’ targato Bennacer. Questa volta a imporre la sentenza agli azzurri, diversamente dal numero 4 rossonero, è stato un Olivier Giroud non in splendida forma che è riuscito inizialmente e ‘invano’ a far venire i brividi ai 50000 del ...

