Gaeta | incendio in via degli Abeti distrugge un appartamento

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 aprile 2023)– Un violentoha colpito unnel comune di, nella tarda mattinata di oggi. La squadra territoriale dei Vigili del Fuoco diè intervenuta intorno alle 15:50 in via, dove unposto al terzo piano di una palazzina di tre piani più mansarda era in fiamme. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che si è sviluppato nel vano soggiorno. Il fumo generato dalla combustione si è diffuso anche nel vano scale e nelle mansarde al piano superiore. Fortunatamente, al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, tutti i condomini erano già usciti dalla palazzina, tranne un uomo di 64 anni che viveva in una delle mansarde. L’uomo, che era stato colto da malore, è ...