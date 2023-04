Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Futuro Zidane, contatti con un nuovo club: Zidane e Ronaldo di nuovo insieme? La coppia che ha lavorato e vinto ins… - marconelpallone : Questo matrimonio s'ha da fare? -

La Juventus pensa al: in caso Allegri venisse esonerato piacerebbeLa settima sconfitta della Juventus incassata in campionato contro il Sassuolo ed una stagione non particolarmente ...Al secondo posto, da non trascurare, la candidatura di Zinedine(5.50). Insegue Antonio ... Se il binomio De Zerbi - Juventus è listato a 10, occhio alla variazione di quota legata aldi ...... Capello, Ancelotti, Voller,, Cech e Maldini. Questi top manager metteranno la loro ... Ilancora non è chiaro, fino a due giorni fa il presidente Dan Friedkin era a Trigoria ma non lo ha ...

Futuro Zidane, contatti con un nuovo club | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a mettere 120 mln di euro sul tavolo per ricongiungere Zidane e il campione portoghese ...