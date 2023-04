FUTURA è un progetto di Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e YOLK, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, per contrastare la povertà educativa e inserire in un percorso formativo 300 ragazze e giovani donne, tra le quali 50 mamme, a Napoli, Venezia, Roma. Chiunque può contribuire per sostenere (Di martedì 18 aprile 2023) Trecento ragazze che vivono in contesti svantaggiati a Venezia, Roma, Napoli (100 per ogni territorio) sono le destinatarie di FUTURA, un progetto pilota contro la povertà educativa realizzato da Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e YOLK, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Chiunque però può collaborare con un contributo sulla piattaforma di raccolta fondi dedicata. Simona è una delle 300 ragazze coinvolte nel progetto FUTURA per contrastare la povertà educativa. Foto Francesca ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 aprile 2023) Trecentoche vivono in contesti svantaggiati a(100 per ogni territorio) sono le destinatarie di, unpilota contro larealizzato dathe, in collaborazione conperò può collaborare con un contributo sulla piattaforma di raccolta fondi dedicata. Simona è una delle 300coinvolte nelperla. Foto Francesca ...

