Furto in gioielleria da 50mila euro, tre arresti nel Napoletano (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero gli autori del Furto avvenuto il 28 giugno dello scorso anno in una gioielleria di Vico Equense (Napoli) durante il quale furono portati via preziosi per circa 35.000 euro e 18.000 euro in contanti. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di cinque persone, tre uomini e due donne, tutte originarie di Napoli accusate di Furto pluriaggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il Furto sarebbe stato pianificato: nei giorni precedenti, da ciò che emerge, i cinque, a più riprese e alternandosi tra loro, si sarebbero recati nella ...

