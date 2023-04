Furti in casa, mette la spycam e scopre la vicina in mutande che le ruba soldi, chiavi e biscotti (Di martedì 18 aprile 2023) Sparivano le chiavi e i soldi . Lei pensava di essere distratta, ma quando hanno iniziato a sparire anche i biscotti è diventata una detective. E ha incastrato la vicina di casa. Ieri la sentenza per ... Leggi su leggo (Di martedì 18 aprile 2023) Sparivano lee i. Lei pensava di essere distratta, ma quando hanno iniziato a sparire anche iè diventata una detective. E ha incastrato ladi. Ieri la sentenza per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Furti in #casa, mette la spycam e scopre la vicina in mutande che le ruba soldi, chiavi e biscotti - P_DUrso1 : @Marcell55827649 @Simele_p @Maxter1969 @AlekosPrete Sono d'accordo ma l'Italia non è un paese in cui le leggi e i c… - LaLpnmrz : RT @Apndp: +++#achtungbaby questo avviso è un #fake (a meno che qualche #utonto non ipotizzi che #piantedosi abbia disposto i #rastrellamen… - annadiama62 : RT @Apndp: +++#achtungbaby questo avviso è un #fake (a meno che qualche #utonto non ipotizzi che #piantedosi abbia disposto i #rastrellamen… - dott_DNF_gonzo : RT @Apndp: +++#achtungbaby questo avviso è un #fake (a meno che qualche #utonto non ipotizzi che #piantedosi abbia disposto i #rastrellamen… -