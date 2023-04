Furgone si scontra con un’auto e si ribalta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale, questa mattina, nella zona Industriale tra San Marco dei Cavoti e Molinara. Per cause in corso d'accertamento si sonoti unFiat Doblo e un'altra autovettura. Il, condotto da una donna 32enne, ha prima sbandato poi colpito il guardrail per poirsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco di San Marco e il personale del 118. Per la donna, seppur accusava qualche contusione, non è stato necessario il trasporto in Ospedale.