Fuortes in sella al Carroccio. L’Ad non scende dal cavallo… Rai (Di martedì 18 aprile 2023) Chi bazzica nei corridoi di Viale Mazzini lo sa bene: in Rai le cose possono cambiare in men che non si dica. Specie quando arriva la stagione delle nomine. Specie quando tutto dipende dal sottile e ondivago filo che tiene legata la Tv di Stato alla politica. E così quello che sembrava un finale già scritto – la fine dell’era di Carlo Fuortes come amministratore delegato della Rai per lasciar posto all’era di Giampaolo Rossi, fedelissimo di Giorgia Meloni – non è poi così “già scritto”. Giovedì il Cda della Rai approverà il bilancio. Ma non è più scontato che l’amministratore delegato Carlo Fuortes si dimetta Per carità: non c’è dubbio (almeno per ora) sul fatto che Rossi arriverà presto a ricoprire il ruolo di Ad della “nuova” Rai; ciò che potrebbero cambiare sono i tempi. Fino a qualche giorno fa pareva scontato che, dopo il Cda in programma il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 18 aprile 2023) Chi bazzica nei corridoi di Viale Mazzini lo sa bene: in Rai le cose possono cambiare in men che non si dica. Specie quando arriva la stagione delle nomine. Specie quando tutto dipende dal sottile e ondivago filo che tiene legata la Tv di Stato alla politica. E così quello che sembrava un finale già scritto – la fine dell’era di Carlocome amministratore delegato della Rai per lasciar posto all’era di Giampaolo Rossi, fedelissimo di Giorgia Meloni – non è poi così “già scritto”. Giovedì il Cda della Rai approverà il bilancio. Ma non è più scontato che l’amministratore delegato Carlosi dimetta Per carità: non c’è dubbio (almeno per ora) sul fatto che Rossi arriverà presto a ricoprire il ruolo di Ad della “nuova” Rai; ciò che potrebbero cambiare sono i tempi. Fino a qualche giorno fa pareva scontato che, dopo il Cda in programma il ...

