Fuorisalone 2023, tutti gli appuntamenti beauty da non perdere (Di martedì 18 aprile 2023) Al Vanity Fair Social Garden vi aspettano tanti appuntamenti gratuiti con gli esperti della bellezza, e la full immersion prosegue in giro per Milano, tra debutti di nuove fragranze e percorsi sensoriali. Su un battello a tema, poi, saranno svelati i segreti di una perfetta skincare. Pronti a salpare?

