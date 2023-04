“Fuori Orietta e Sonia” GF Vip | è addio | due ex concorrenti nuove opinioniste

(Di martedì 18 aprile 2023) Sembrava infinito quest’anno, ma anche il GF Vip 7, andato in onda per oltre sei mesi e a cavallo tra 2022 e 2023, è giunto alla fine con la vittoria di Nikita Pelizon. Eppure già si parla del GF Vip 8, una creatura di sicuro nuova per Alfonso Signorini. Tantissimi i cambiamenti in vista. MaBerti eBruganelli? Entrambe le, settimane fa avevano spiegato che molto probabilmente non avrebbero ripetuto l’esperienza pure al GF Vip 8.Bruganelli aveva spiegato fosse arrivato il momento di talenti giovani come Giulia Salemi.Berti non aveva nascosto la voglia di tornare. Chi erediterà le loro postazioni. GF Vip, esconoBruganelli eBerti: leNelle ultime ...

...mi ha proposto come testimonial della cucina emiliano - romagnola per Una ricetta con. È un ... Se sbagli una parola vai'. - -L'esperta di gossip Deianira Marzano ha annunciato chi sarebbero i due nomi in lizza pronti a prendere il posto diBerti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste . Si tratta di due ex ...Appena una vince il reality escela verità. Era quello che sentivo io, su come era fatta lei. In più dimi hanno fatto vedere tante cose che ha risposto sui social, facendo capire che ...

Due ex vippone sarebbero in lizza per il ruolo di opinioniste nella prossima edizione del GF Vip: di chi si tratta ...La festa del GFVIP 7 ha portato parecchi vipponi a incontrarsi di nuovo e condividere un momento insieme anche fuori dalla casa ma qualcosa è andato storto ...