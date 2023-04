Fuori dal Coro | ospiti di stasera | 18 aprile 2023

(Di martedì 18 aprile 2023), 18, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Nel corso della puntata odierna, ampio spazio sarà dedicato al tema dell’immigrazione, con un focus sulle differenze tra la gestione dei flussi attuata dal governo spagnolo, che ha visto un dimezzamento degli arrivi nel primo trimestre del, e quella italiana segnata dal record di sbarchi. Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sul caro affitti, che sta interessando diverse città italiane e a un reportage sul mercato del lavoro, in cui domanda e offerta non coincidono a causa dei salari molto bassi. E ancora, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case, con un approfondimento sul business delle occupazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo le rivelazioni di Fuori dal Coro e La Verità, le vittime di effetti avversi e i medici sospesi, organizzati in… - gspazianitesta : Lo Stato non è pronto agli obblighi previsti dalla proposta di direttiva 'case green' con riferimento ai suoi 43.00… - forumJuventus : CdS: 'Da Cuadrado a Fagioli: la squadra è sotto stress. I giocatori stanno sentendo il peso di una stagione con tan… - 00650301 : RT @EsercitoCrucian: Sta cojona, dal salottino, dice che dobbiamo saperci comportare con l'#orso E che è colpa nostra se l'orso ce ammazza… - itsalessandrob : @wolfsxtar sisi sicuro. mi dispiace da morire perché con monza ho un rapporto personale molto forte ma se non ci sa… -

... dove alle 11 iniziano i funerali della pallavolista della Igor Gorgonzola Novara Julia Ituma , trovata mortasuo hotel in Turchia dove alloggiava con la squadra. Presenti i giocatori della ...La vittima, che viveva a Schuylerville , è stata descrittaTimes union di Albany come una 'ragazza innocente che eracon gli amici alla ricerca della casa di un altro amico'.A otto giornatetermine sul campo sarebbe terza a - 16Napoli e in Champions è uscita ai ... rischierebbe di restare. Non c'è da scherzare con il fuoco. 4 AL MOMENTO DEL LECCE: un punto ...

Perché quella ressa fuori dal negozio in centro a Monza MonzaToday

È online il quarto episodio di Virtus Uncovered su Virtus TV. Alla fine di una lunga e dispendiosa stagione di Eurolega, conclusa con la vittoria nel derby contro Milano, il quarto ...Seconda notte di degenza fuori dal reparto di terapia intensiva cardiotoracica per Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso al San Raffaele per una un’infezione polmonare sviluppatasi in un q ...