Frosinone | Angelozzi | «Abbiamo già il nuovo Gatti…»

(Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Guido, direttore dell’area tecnica del, sulla stagione della squadra gialloblù Il direttore dell’area tecnic del, Guido, ha parlato a Teleuniverso. PAROLE– «Tutti cercano di essere partecipi di questo progetto e vogliono arrivare all’obiettivo prefissato. Questa è stata sempre la mentalità che ci ha accompagnati in questa stagione. Nello scegliere i calciatori da acquistare oltre all’aspetto tecnico, guardo anche quello umano. Per esempio Oyono non lo conoscevo bene, ma è un giocatore forte, un diamante da sgrezzare. Se continuerà ad avere i miglioramenti attuali sarà un giocatore che potrà arrivare ai livelli di Gatti». L'articolo proviene da Calcio News 24.