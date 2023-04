Frodi e corruzione negli appalti dell'Aeronautica Militare, coinvolti 12 militari (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Tangenti per truccare gli appalti dell'Aeronautica Militare. Un giro di affari da oltre 3 milioni di euro. Lo ha scoperto la procura di Velletri che, nel corso dell'indagine, ha messo sotto la lente circa 50 appalti per lavori in basi militari eseguiti tra il maggio 2017 e il gennaio 2021. Sono 39 le persone indagate nel fascicolo e, di queste, ben 24 sono state raggiunte da una misura cautelare - 14 arresti e 10 obblighi di dimora - eseguita dai militari del comando compagnia carabinieri - polizia Militare A.M. - di Roma Ciampino. Di questi ben 12 sono militari dell'Aeronautica. Le accuse, a vario titolo e a seconda delle posizioni, sono pesanti: turbata ... Leggi su agi (Di martedì 18 aprile 2023) AGI - Tangenti per truccare gli. Un giro di affari da oltre 3 milioni di euro. Lo ha scoperto la procura di Velletri che, nel corso'indagine, ha messo sotto la lente circa 50per lavori in basieseguiti tra il maggio 2017 e il gennaio 2021. Sono 39 le persone indagate nel fascicolo e, di queste, ben 24 sono state raggiunte da una misura cautelare - 14 arresti e 10 obblighi di dimora - eseguita daidel comando compagnia carabinieri - poliziaA.M. - di Roma Ciampino. Di questi ben 12 sono. Le accuse, a vario titolo e a secondae posizioni, sono pesanti: turbata ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Frodi e corruzione negli appalti dell'Aeronautica Militare, coinvolti 12 militari - CortiMuller : @lucio86505602 @ImolaOggi 2.3 miliardi per truffa aggravata, lanciarono nel mercato un farmaco che non serviva, e l… - alessandro_972 : @darioildiario1 @barbarab1974 Se chi li produce è lo stesso che ha venduto dei prodotti farlocchi, perchè uno dovre… - alessandro_972 : @Ingrid06506718 Difatti io non ho paura del va@@ino, io ho paura di chi li crea... - putodjprof : @a_meluzzi Queste stronzate ci sono sempre state in questo paese,siamo l'elite per quanto riguarda tangenti,corruzi… -