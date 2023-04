Frode Caller ID Spoofing | ruba 2500 euro | denunciata

(Di martedì 18 aprile 2023)IDuna 40enne di forino perinformatica. Ha sottrattoalla sua vittimaID. I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne di Forino per “informatica”. Le indagini sono partite da una denuncia da parte della malcapitata, attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la donna che, mediante la tecnica del “ID”, si è appropriata di circa 2.500. Come già abbiamo avuto modo di spiegare si tratta di un tipo di truffa che si serve di un numero copiato dal centralino dell’istituto di ...

"Caller ID Spoofing": denunciata per frode informatica una salernitana SalernoToday

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne di Forino per "Frode informatica ... mediante la tecnica del "Caller ID Spoofing", si è appropriata di circa 2.500 ...