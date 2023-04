Freccia Vallone: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la seconda prova, vale a dire la disputa mercoledì 19 aprile dell’87a edizione della Freccia Vallone. Lo scorso anno si impose Dylan Teuns davanti ad Alejandro Valverde e Alexandre Vlasov. Sono in tutto 18 i successi italiani, l’ultimo dei quali di Davide Rebellin nel L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di martedì 18 aprile 2023) Prosegue il Trittico delle Ardenne con la seconda prova, vale a dire la disputa mercoledì 19 aprile dell’87a edizione della. Lo scorso anno si impose Dylan Teuns davanti ad Alejandro Valverde e Alexandre Vlasov. Sono in tutto 18 i successi italiani, l’ultimo dei quali di Davide Rebellin nel L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race:tv eAmstel Gold Race donne:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILENIALazzaro : Mercoledì di grande ciclismo femminile con la Freccia Vallone! Saremo live mercoledì 19 Aprile dalle 10.55 su Euros… - VirtuaCycling : Freccia Vallone. Pogi alla ricerca di tre W in una settimana, Pidcock chiamato al riscatto e Mas alla finestra. Ch… - brooklynroubaix : Freccia Vallone ???? men & women Giulio Ciccone x 26 Guerreiro x 126 ???? Gaia Realini x 61 Pogacar + Vollering x 4 Italians do it better??? - marco_cimo : @StefanoPutinati Macché ne sanno della Liegi-Bastone-Liegi e della Freccia-Vallone e della Parigi-Roubaix? - StefanoPutinati : Vorrei affrontare con voi di Ultima Generazione una questione seria. Secondo voi la Freccia Vallone è davvero adatt… -