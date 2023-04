Freccia Vallone | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto lo scorso anno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto lo scorso anno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto lo scorso anno - apetrazzuolo : Ciclismo, Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto lo scorso anno - napolimagazine : Ciclismo, Teuns salta la Freccia Vallone, aveva vinto lo scorso anno -

... pronto a dare all'assalto, dopo i successi al Giro delle Fiandre e alla Amstel Gold Race, allaprima e alla Liegi - Bastogne - Liegi poi: ultimare il filotto delle Ardenne in maniera ...Mercoledì 19 aprile si corre l'87esima edizione. 194,2 km con il classico finale sul Mur de Huy. Ancora favorito lo sloveno Tadej ...Michele Dancelli Michele Dancelli (classe 1942), ciclista professionista dal 1963 al 1973, ha ottenuto in carriera 84 successi fra i quali lae la Parigi Lussemburgo. Passa alla ...

ROMA, 18 APR - Dylan Teuns non sarà al via della Freccia Vallone. Il belga, vincitore lo scorso anno della classica di ciclismo, secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne in programma domani, è ...Prosegue la settimana delle Ardenne: dopo l’Amstel Gold Race, domenica prossima ci sarà la Liegi-Bastogne-Liegi e, come di consueto, nel mercoledì di mezzo andrà in scena l’87esima edizione della Frec ...