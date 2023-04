Freccia Vallone donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) La campagna delle Ardenne prosegue e le donne si preparano per la Freccia Vallone, in programma mercoledì 19 aprile con la sua 26a edizione. L’ultima ad imporsi in questa classica fu Marta Cavalli davanti ad Annemiek van Vleuten e Demi Vollering. In precedenza l’unica azzurra ad imporsi qui fu la L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Race donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Freccia del Brabante donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di martedì 18 aprile 2023) La campagna delle Ardenne prosegue e lesi preparano per la, in programma mercoledì 19 aprile con la sua 26a edizione. L’ultima ad imporsi in questa classica fu Marta Cavalli davanti ad Annemiek van Vleuten e Demi Vollering. In precedenza l’unica azzurra ad imporsi qui fu la L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Amstel Gold Racetv edel Brabantetv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILENIALazzaro : Mercoledì di grande ciclismo femminile con la Freccia Vallone! Saremo live mercoledì 19 Aprile dalle 10.55 su Euros… - VirtuaCycling : Freccia Vallone. Pogi alla ricerca di tre W in una settimana, Pidcock chiamato al riscatto e Mas alla finestra. Ch… - brooklynroubaix : Freccia Vallone ???? men & women Giulio Ciccone x 26 Guerreiro x 126 ???? Gaia Realini x 61 Pogacar + Vollering x 4 Italians do it better??? - marco_cimo : @StefanoPutinati Macché ne sanno della Liegi-Bastone-Liegi e della Freccia-Vallone e della Parigi-Roubaix? - StefanoPutinati : Vorrei affrontare con voi di Ultima Generazione una questione seria. Secondo voi la Freccia Vallone è davvero adatt… -