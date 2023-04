Freccia Vallone 2023 | startlist ed elenco partecipanti Presenti Pogacar | Pidcock e Ciccone

Leggi su oasport

(Di martedì 18 aprile 2023) Seconda tappa del Trittico delle Ardenne. Dopo l’Amstel spazio domani alla: attesissima per il Mur de Huy in terra belga. Ovviamente gli occhi sono puntati su Tadejche va a caccia del bis dopo il successo nella classica della Birra. Occhio anche a Tom, vero rivale numero uno. In casa Italia spazio a Giulio. Andiamo a scoprire lae l’deiin aggiornamento.AG2R CITROEN TEAM BAUDIN Alex COSNEFROY Benoit CHEREL Mikael RETAILLEAU Valentin SCHAR Michael TRONCHON Bastien WARBASSE Lawrence ALPECIN-DECEUNINCK HERMANS Quinten STANNARD Robert ASTANA QAZAQSTAN TEAM DE LA CRUZ David LUTSENKO ...