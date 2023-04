Freccia Vallone 2023: le favorite. Vollering e Van Vleuten davanti a tutte, Persico ci può provare (Di martedì 18 aprile 2023) Domani, mercoledì 18 aprile, si disputerà la Flèche Wallonne Fémmes 2023, edizione numero 26 di una delle corse con maggiore tradizione, nonché quella con maggiori apparizioni nel massimo circuito femminile, quello che adesso è il Women’s World Tour e che fino al 2015 era la Coppa del Mondo di ciclismo su strada. Il percorso è il solito che abbiamo visto nel corso degli anni. Partenza da Huy, per arrivare dopo 127 km sul celebre Mur de Huy, rampa infernale di 1000 metri con pendenze durissime, sempre in doppia cifra, che deciderà come sempre le sorti della corsa, come accaduto anche a Marta Cavalli lo scorso anno. L’azzurra partirà dunque con il numero 1 sulla schiena ma difficilmente potrà dire la sua per la vittoria finale. Il rientro dal terribile incidente dello scorso Tour de France sta procedendo, ma la condizione mostrata la scorsa domenica alla Amstel Gold Race ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Domani, mercoledì 18 aprile, si disputerà la Flèche Wallonne Fémmes, edizione numero 26 di una delle corse con maggiore tradizione, nonché quella con maggiori apparizioni nel massimo circuito femminile, quello che adesso è il Women’s World Tour e che fino al 2015 era la Coppa del Mondo di ciclismo su strada. Il percorso è il solito che abbiamo visto nel corso degli anni. Partenza da Huy, per arrivare dopo 127 km sul celebre Mur de Huy, rampa infernale di 1000 metri con pendenze durissime, sempre in doppia cifra, che deciderà come sempre le sorti della corsa, come accaduto anche a Marta Cavalli lo scorso anno. L’azzurra partirà dunque con il numero 1 sulla schiena ma difficilmente potrà dire la sua per la vittoria finale. Il rientro dal terribile incidente dello scorso Tour de France sta procedendo, ma la condizione mostrata la scorsa domenica alla Amstel Gold Race ...

