Freccia Vallone 2023: i favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar, ci provano Mas e Gaudu (Di martedì 18 aprile 2023) Domani appuntamento con la seconda delle tre classiche del Trittico delle Ardenne: dopo l’Amstel e in attesa della Liegi, spazio alla Freccia Vallone. Tanti strappi nella corsa belga, ma ovviamente sarà un lungo avvicinamento verso il gran finale con il consueto Mur de Huy a far la differenza. Andiamo a scoprire i favoriti per il successo. Tutti contro Tadej Pogacar, che va a caccia della tripletta: nella Classica della Birra lo sloveno ha nuovamente dominato e sembra essere pronto per fare il vuoto anche sulle pendenze a doppia cifra dello strappo conclusivo in Belgio. Al momento il suo stato di forma è eccezionale e appare quasi imbattibile. Ci provano gli scalatori puri a contrastarlo: a partire dall’iberico Enric Mas, che deve prendere l’eredità ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Domani appuntamento con la seconda delle tre classiche del Trittico delle Ardenne: dopo l’Amstel e in attesa della Liegi, spazio alla. Tanti strappi nella corsa belga, ma ovviamente sarà un lungo avvicinamento verso il gran finale con il consueto Mur de Huy a far la differenza. Andiamo a scoprire iper il successo., che va a caccia della tripletta: nella Classica della Birra lo sloveno ha nuovamente dominato e sembra essere pronto per fare il vuoto anche sulle pendenze a doppia cifra dello strappo conclusivo in Belgio. Al momento il suo stato di forma è eccezionale e appare quasi imbattibile. Cigli scalatori puri a contrastarlo: a partire dall’iberico Enric Mas, che deve prendere l’eredità ...

