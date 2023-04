Frattesi, l’Inter gioca d’anticipo sulla Juventus: agente in sede! ? TS (Di martedì 18 aprile 2023) Davide Frattesi piace tantissimo sia all’Inter che alla Juventus. Il gioiello del Sassuolo, stimato anche in Premier League, potrebbe lasciare l’Emilia in estate DERBY D’ITALIA ? Si può accendere un altro Derby d’Italia fra Inter e Juventus. Dopo quello su Gleison Bremer, vinto dai bianconeri, adesso occhio all’ascesa di Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è ormai una vera e propria certezza. Mezzala tutta corsa e qualità che farebbe comodo a tantissime big italiane. La Roma la scorsa estate ha provato invano ad ingaggiarlo, ora ci provano le due rivali strisciate del nord. Carnevali ne ha fissato il prezzo attorno ai 40 milioni di euro, con la Juventus che stima moltissimo il giocatore. Sia Allegri che l’DT Calvo ne hanno evidenziato le grandi qualità. Ma occhio ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Davidepiace tantissimo sia alche alla. Il gioiello del Sassuolo, stimato anche in Premier League, potrebbe lasciare l’Emilia in estate DERBY D’ITALIA ? Si può accendere un altro Derby d’Italia fra Inter e. Dopo quello su Gleison Bremer, vinto dai bianconeri, adesso occhio all’ascesa di. Il centrocampista del Sassuolo è ormai una vera e propria certezza. Mezzala tutta corsa e qualità che farebbe comodo a tantissime big italiane. La Roma la scorsa estate ha provato invano ad ingaggiarlo, ora ci provano le due rivali strisciate del nord. Carnevali ne ha fissato il prezzo attorno ai 40 milioni di euro, con lache stima moltissimo iltore. Sia Allegri che l’DT Calvo ne hanno evidenziato le grandi qualità. Ma occhio ...

Fiato sospeso Juventus, incontro con l'Inter: blitz in sede Fiato sospeso Juventus, il procuratore del centrocampista è stato avvistato fuori dalla sede del club nerazzurro. Non è stata una prestazione brillante quella che ieri la Juventus ha offerto a Reggio ... Juve, tre sì per Frattesi: la strategia col Sassuolo per l'estate Davide Frattesi ha confermato, contro la Juventus, di meritare la corte che i bianconeri , oltre a Roma, Inter, Milan e non solo, gli stanno facendo. Protagonista nella vittoria del Sassuolo , il ... Inter, Beppe Riso in sede: tutti i nomi sul tavolo - L'agente Beppe Riso oggi in sede Inter per un punto sui propri assistiti: della sua scuderia fanno parte calciatori come Gagliardini, Sensi, Frattesi e tanti altri L'Inter si prepara al quarto di finale di ritorno di Champions League contro il Benfica, non senza però lanciare uno sguardo anche al calciomercato in vista di ciò che potrebbe ...