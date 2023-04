Fratelli d' Italia vuole alzare la pena in carcere per chi possiede piccole quantità di droga

(Di martedì 18 aprile 2023) L'obiettivo è cancellare le pene più leggere assegnate nei casi di lieve entità. A presentare la proposta la deputata Augusta Montaruli, condannata per peculato in via definitiva a febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Capisco che Fratelli d’Italia dell’Emilia-Romagna, che alle scorse regionali proponeva un modello sanitario per met… - ultimora_pol : #Amministrative2023 A #Brescia va in scena l'accordo tra Fratelli d'Italia e Paragone: nelle liste dei meloniani pr… - fanpage : Nell’ultimo sondaggio politico di Swg continua il calo di Fratelli d’Italia, mentre il Pd si riavvicina risalendo a… - massyfasulo : RT @CeresaRaffaele: Fratelli d'italia mentre in tutta Europa liberalizzano le droghe leggere presenta una proposta di legge folle,5 anni di… - Moixus1970 : RT @ilfoglio_it: Sondaggi: dopo la rottura, il Terzo polo si presenta diviso con Calenda al 4,6% e Italia viva al 2,6. Fratelli d’Italia st… -

A mettere la faccia all'ultima crociata contro le droghe leggere è Augusta Montaruli did'. A febbraio aveva dato le dimissioni perché condannata in via definitiva per la Rimborsopoli ...Sono intervenuti: Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri,d'). Sono stati discussi i seguenti argomenti: Industria.Dopo la rottura, il Terzo polo si presenta diviso con Calenda al 4,6 per cento eviva al 2,6.d'stabile al 29 per cento, il Pd sale al 21 per cento Sullo stesso argomento: La Lega continua a crescere, scende FdI e sale il Pd Cala la fiducia nei confronti di Meloni. Crosetto il ...

Ultimi sondaggi: cresce la Lega di Salvini, in calo Fratelli d'Italia e Forza Italia La7

L’uomo aveva dichiarato che nemmeno lui faceva rifornimento nella sua stessa pompa visti i prezzi esorbitanti Un primato poco invidiabile quello di una pompa di benzina di Trani, in Puglia. È la più c ...L'esponente del Pd attacca sulle mancate risposte di Giorgia Meloni sulle cause del naufragio di Cutro. La deputata di Fratelli d'Italia sottolinea invece che "le ...