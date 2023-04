Francia, riforma pensioni: proteste a suon di pentole mentre parla Macron (Di martedì 18 aprile 2023) Il discorso televisivo del presidente francese Emmanuel Macron e' stato accolto in diverse citta' della Francia da manifestazioni, spesso con episodi di violenza a margine, e da concerti di pentole ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) Il discorso televisivo del presidente francese Emmanuele' stato accolto in diverse citta' dellada manifestazioni, spesso con episodi di violenza a margine, e da concerti di...

Francia, riforma pensioni: proteste a suon di pentole mentre parla Macron Il discorso televisivo del presidente francese Emmanuel Macron e' stato accolto in diverse citta' della Francia da manifestazioni, spesso con episodi di violenza a margine, e da concerti di pentole nelle strade durante la trasmissione dei 14 minuti di discorso in tv. A Parigi cortei di manifestanti ... Pensioni, rabbia contro Macron. Il presidente francese: 'Riforma necessaria' Un tentativo, forse, per placare le proteste che si susseguono da ormai tre mesi in Francia, a causa della riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni che è stata varata proprio lo scorso ... Accadde oggi: 18 aprile, almanacco del giorno ...rappresaglia per l'attacco subito a Pearl Harbor Pierre Laval diventa Primo ministro di Francia ... Fu una figura importante nella riforma del monastero e della Chiesa in Italia. Scrisse numerosi scritti ... Il discorso televisivo del presidente francese Emmanuel Macron e' stato accolto in diverse citta' dellada manifestazioni, spesso con episodi di violenza a margine, e da concerti di pentole nelle strade durante la trasmissione dei 14 minuti di discorso in tv. A Parigi cortei di manifestanti ...Un tentativo, forse, per placare le proteste che si susseguono da ormai tre mesi in, a causa dellache aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni che è stata varata proprio lo scorso ......rappresaglia per l'attacco subito a Pearl Harbor Pierre Laval diventa Primo ministro di... Fu una figura importante nelladel monastero e della Chiesa in Italia. Scrisse numerosi scritti ... Francia, Macron: "La riforma delle pensioni in vigore in autunno, era necessaria" TGCOM Francia, riforma pensioni in vigore in autunno "Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno": queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver con ... Riforma delle pensioni, disordini a Parigi dopo il discorso di Macron Si sono registrati parecchi disordini e tensioni per le strade di Parigi, dove diversi manifestanti hanno bruciato i bidoni e i cassonetti ... "Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno": queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver con ...Si sono registrati parecchi disordini e tensioni per le strade di Parigi, dove diversi manifestanti hanno bruciato i bidoni e i cassonetti ...