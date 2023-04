Francesco Totti, autogol con Ilary: quanti soldi dovrà darle al mese (Di martedì 18 aprile 2023) Continua tra incontri di avvocati e udienze la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il vero colpo di scena però c’è stato lo scorso novembre, quando i quotidiani hanno annunciato che il Pupone non sarebbe più stato rappresentato dal noto avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. All’epoca diversi siti hanno anche riportato voci secondo le quali tra l’avvocato e la nuova compagna di Totti non c’era feeling. E proprio sulla Bernardini De Pace e l’accordo che aveva proposto l’anno scorso (e che era stato accettato dal legale di Ilary Blasi) ci sono degli aggiornamenti. Stando a quello che si legge su Dagospia, grazie alla De Pace si era arrivati ad un intesa su 12.000 € al mese che Francesco avrebbe dovuto dare a Ilary, mentre adesso pare che ... Leggi su biccy (Di martedì 18 aprile 2023) Continua tra incontri di avvocati e udienze la separazione traBlasi. Il vero colpo di scena però c’è stato lo scorso novembre, quando i quotidiani hanno annunciato che il Pupone non sarebbe più stato rappresentato dal noto avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. All’epoca diversi siti hanno anche riportato voci secondo le quali tra l’avvocato e la nuova compagna dinon c’era feeling. E proprio sulla Bernardini De Pace e l’accordo che aveva proposto l’anno scorso (e che era stato accettato dal legale diBlasi) ci sono degli aggiornamenti. Stando a quello che si legge su Dagospia, grazie alla De Pace si era arrivati ad un intesa su 12.000 € alcheavrebbe dovuto dare a, mentre adesso pare che ...

