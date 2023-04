Francesco Bagnaia si discolpa: “Ducati, non è colpa mia stavolta!” (Di martedì 18 aprile 2023) Caduta in Argentina. Caduta negli Stati Uniti. Il Nuovo Continente non è stato gentilissimo con Francesco Bagnaia che ha conosciuto il sapore, amaro e rovente, dell’asfalto americano nei due appuntamenti messi in calendario dal Motomondiale 2023. Due ko estremamente diversi, secondo quanto riferito dallo stesso campione del mondo: in Sudamerica fu proprio il numero uno ad ammettere, infatti, il suo errore, ma in Texas il portacolori di Borgo Panigale ha spedito al mittente tutte le colpe. Le parole di Francesco Bagnaia dopo la caduta: “Sono davvero arrabbiato…” (Credit foto: MotoGP.com)“Sono molto arrabbiato, ma non con me stesso – ha detto Francesco Bagnaia alla stampa –. Sono sicuro al 100% che non sia stata colpa mia, in Argentina ho riconosciuto di essere un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Caduta in Argentina. Caduta negli Stati Uniti. Il Nuovo Continente non è stato gentilissimo conche ha conosciuto il sapore, amaro e rovente, dell’asfalto americano nei due appuntamenti messi in calendario dal Motomondiale 2023. Due ko estremamente diversi, secondo quanto riferito dallo stesso campione del mondo: in Sudamerica fu proprio il numero uno ad ammettere, infatti, il suo errore, ma in Texas il portacolori di Borgo Panigale ha spedito al mittente tutte le colpe. Le parole didopo la caduta: “Sono davvero arrabbiato…” (Credit foto: MotoGP.com)“Sono molto arrabbiato, ma non con me stesso – ha dettoalla stampa –. Sono sicuro al 100% che non sia statamia, in Argentina ho riconosciuto di essere un ...

