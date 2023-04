Francesca Pascale segue le orme di Silvio Berlusconi. Farà l’imprenditrice del mattone con la Futura Luxury home (Di martedì 18 aprile 2023) Il mestiere glielo ha probabilmente insegnato Silvio Berlusconi negli oltre 8 anni di convivenza. Ora Francesca Pascale ha deciso di metterlo a frutto e come il Cavaliere negli anni Settanta inizierà dal mattone. Il 27 marzo scorso infatti la Pascale si è presentata nello studio del notaio fiorentino Cinzia Trapani per dare vita alla Futura Luxury home srl, società immobiliare con sede che però sarà fissata a Milano. La Futura Luxury home di cui la Pascale è unica socia essendo appena nata non ha ancora portafoglio immobiliare. Ma nello statuto già depositato è scritto che la sua attività sarà «acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Il mestiere glielo ha probabilmente insegnatonegli oltre 8 anni di convivenza. Oraha deciso di metterlo a frutto e come il Cavaliere negli anni Settanta inizierà dal. Il 27 marzo scorso infatti lasi è presentata nello studio del notaio fiorentino Cinzia Trapani per dare vita allasrl, società immobiliare con sede che però sarà fissata a Milano. Ladi cui laè unica socia essendo appena nata non ha ancora portafoglio immobiliare. Ma nello statuto già depositato è scritto che la sua attività sarà «acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione, valorizzazione ...

