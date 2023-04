Fra Giletti e La7 entra in scena Mentana (Di martedì 18 aprile 2023) Caso Giletti La mossa di Mentana La Stampa, di Grazia Longo, pag. 17 Una trasmissione su La7, per ricostruire la vicenda che ha portato alla chiusura anticipata di Non è l’arena. Andrà in onda, a cura di Enrico Mentana, la sera di domenica prossima, proprio nello spazio dedicato al programma soppresso. Lo ha annunciato ieri sui suoi profili social proprio il direttore del TgLa7: «Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza». E all’origine della decisione dello stop a Giletti pare esserci proprio la vicenda della foto proposta al giornalista dal fiancheggiatore dei fratelli Graviano, Salvatore Baiardo, che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme all’ex generale dei carabinieri Delfino e al boss mafioso Giuseppe Graviano. Il condizionale è d’obbligo perché di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 18 aprile 2023) CasoLa mossa diLa Stampa, di Grazia Longo, pag. 17 Una trasmissione su La7, per ricostruire la vicenda che ha portato alla chiusura anticipata di Non è l’arena. Andrà in onda, a cura di Enrico, la sera di domenica prossima, proprio nello spazio dedicato al programma soppresso. Lo ha annunciato ieri sui suoi profili social proprio il direttore del TgLa7: «Sul casocontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza». E all’origine della decisione dello stop apare esserci proprio la vicenda della foto proposta al giornalista dal fiancheggiatore dei fratelli Graviano, Salvatore Baiardo, che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme all’ex generale dei carabinieri Delfino e al boss mafioso Giuseppe Graviano. Il condizionale è d’obbligo perché di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... niccolo_fabbri : Imperdibile @ilfoglio_it di oggi, fra la cena romana a casa Baglioni organizzata per conoscere Elly Schlein, raccon… - Marcell16569064 : RT @Moonlightshad1: #Giletti, giornalista 'scomodo', fra altri suoi indimenticabili 'scoop' ha dato spazio per settimane alla bufala di r… - BEPPESARNO : ...I motivi della chiusura di #Gilletti spiegati chiari. Stava andando a toccare troppi punti oscuri della ns. stor… - Teresa939510507 : @susannaarcari @chetempochefa @matteorenzi Vi comunico che fra poco non lo vedrete più Quindi potete gioire e godet… - BEPPESARNO : ...E stasera non ci sarà #inonda #Massimo #Giletti con #NonelArena, uno dei pochi programmi ancora potabili in TV??… -