Fp Cgil: “L’Asl di Benevento prosegue le procedure di stabilizzazione del personale precario” (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della FP Cgil BN: “Accogliamo con estrema soddisfazione l’ultimo provvedimento della Asl Benevento con cui prosegue la selezione interna di personale precario che ha raggiunto i requisiti per ottenere la stabilizzazione dei contratti di lavoro precari, più volte prorogati. E’ questo il frutto di una battaglia sindacale che la Fp Cgil ha strenuamente voluto e sostenuto nel tempo, e come spesso accade, la lotta per i diritti, quando seriamente impostata in maniera convinta, porta a dei risultati. Ringraziamo naturalmente il management dell’Azienda Sanitaria, che ha profuso il proprio impegno con responsabilità, ben sapendo che l’erogazione dei servizi di qualità offerti all’ utenza, passa necessariamente ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa della FPBN: “Accogliamo con estrema soddisfazione l’ultimo provvedimento della Aslcon cuila selezione interna diche ha raggiunto i requisiti per ottenere ladei contratti di lavoro precari, più volte prorogati. E’ questo il frutto di una battaglia sindacale che la Fpha strenuamente voluto e sostenuto nel tempo, e come spesso accade, la lotta per i diritti, quando seriamente impostata in maniera convinta, porta a dei risultati. Ringraziamo naturalmente il management dell’Azienda Sanitaria, che ha profuso il proprio impegno con responsabilità, ben sapendo che l’erogazione dei servizi di qualità offerti all’ utenza, passa necessariamente ...

