Fotografo invia agli sposi i video del ricevimento ma fa una gaffe clamorosa: in sottofondo si sentono i suoi insulti agli invitati (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo un anno dalla celebrazione del loro matrimonio, hanno ritirato felici ed emozionati dal loro Fotografo di nozze i filmati grezzi del ricevimento, pronti a rivivere la giornata più importante della loro vita. Mai avrebbero mai immaginato di sentire in sottofondo, anziché il vociare degli invitati, gli insulti del videomaker che non risparmiavano nessuno tra parenti e amici. I protagonisti della strana vicenda, secondo quanto riportato da Fanpage, sono due coniugi britannici, Lois Ghost-Adderley e il marito Lee, entrambi 28enni: “Abbiamo avuto qualche problema sul filmino poiché gran parte del filmato era di contorno e c’era molto poco della mia famiglia ma eravamo molto felici dopo le celebrazioni del nostro matrimonio e non ci siamo lamentati”, ha dichiarato la coppia ai tabloid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo un anno dalla celebrazione del loro matrimonio, hanno ritirato felici ed emozionati dal lorodi nozze i filmati grezzi del, pronti a rivivere la giornata più importante della loro vita. Mai avrebbero mai immaginato di sentire in, anziché il vociare degli, glidelmaker che non risparmiavano nessuno tra parenti e amici. I protagonisti della strana vicenda, secondo quanto riportato da Fanpage, sono due coniugi britannici, Lois Ghost-Adderley e il marito Lee, entrambi 28enni: “Abbiamo avuto qualche problema sul filmino poiché gran parte del filmato era di contorno e c’era molto poco della mia famiglia ma eravamo molto felici dopo le celebrazioni del nostro matrimonio e non ci siamo lamentati”, ha dichiarato la coppia ai tabloid ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Il video del matrimonio finisce male: il fotografo invia per sbaglio i filmati con gli insulti a sposi e invitati - occhio_notizie : Fotografo invia per sbaglio i filmati in cui insulta gli invitati. L'assurda vicenda arriva dagli Stati Uniti d'Ame… - fanpage : Doveva essere una testimonianza del loro giorno più bello, si è trasformato in un incubo. “Ora guardare il filmino… -