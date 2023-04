FOTO/ Università ad Avellino, è tutto vero: primi lavori nella sede del Comune: resta il nodo tempi (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiprimi segnali di vita per vedere l’attivazione ad Avellino dei corsi di laurea dell’Università di Salerno, come sancito dal protocollo firmato a fine 2022 tra Ente comunale ed Ateneo Salernitano. Da questa mattina nella sede del Comune di Piazza del Popolo, location individata per l’ubicazione della sede universitaria, sono cominciati i lavori per liberare gli spazi del piano terra della struttura che, insieme al primo piano, ospiteranno le aule. Contestualmente sono stati accumulati faldoni di docomenti datati e archivi comunali, già per anni abbandonati in alcune stanze del Comune. Un segno di luce per una più vasta e complessa operazione che, secondo gli annunci del sindaco Gianluca Festa, deve ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutisegnali di vita per vedere l’attivazione addei corsi di laurea dell’di Salerno, come sancito dal protocollo firmato a fine 2022 tra Ente comunale ed Ateneo Salernitano. Da questa mattinadeldi Piazza del Popolo, location individata per l’ubicazione dellauniversitaria, sono cominciati iper liberare gli spazi del piano terra della struttura che, insieme al primo piano, ospiteranno le aule. Contestualmente sono stati accumulati faldoni di docomenti datati e archivi comunali, già per anni abbandonati in alcune stanze del. Un segno di luce per una più vasta e complessa operazione che, secondo gli annunci del sindaco Gianluca Festa, deve ...

