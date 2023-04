Vai agli ultimi Twett sull'argomento... k90sfun : Invece era il numero fortunato di papà e una volta io feci una verifica un 17, di venerdì anche ??, e mi è andata al… - Gazzetta_it : #Ciclismo #Fortunato alla riscossa: “Tra Tour of The Alps e #Giro cerco il risultato mancato nel 2022” - wazzaCN : @MontaltoMassimo Caro Massimo non sai quanto mi senta fortunato e orgoglioso che alla lotta con gli juventini si un… - grimesisback : @Dissidente62 Caro Narci, per ora sono ancora fortunato di vivere in un piccolo paesino di montagna dove la la gent… - Aquila6811 : RT @SpaceSerieA: ?? Grazie @EroidelCalcio, 30 anni fa il 1° goal in serie A di un ragazzo molto sfortunato. Era l'erede designato di Antoni… -

Il Magnifico, come lo chiama il suo conterraneo Alberto Tomba con la solita assenza di sobrietà, scende dal pullman magro magro con un sorriso da qui a lì. Lorenzoè stato il migliore degli italiani (settimo) nella prima tappa - interamente in territorio austriaco - e si è migliorato (quinto) nella seconda, che ha portato il Tour of the Alps dal Tirolo ...Per sostenerela Eolo - Kometa ha cambiato tattica per la tappa odierna: niente fughe da lontano ma un gruppo pronto ad accompagnare il capitano sinosalita conclusiva. L'ultimo a ...Carr ha poi staccato i compagni d'avventura sulla salita di Barbiano, ma la Ineostesta del ... con Sivakov a seguire e Lorenzo, primo degli italiani, al quinto posto. Nel gruppo dei ...

Fortunato alla riscossa: “Tra Tour of The Alps e Giro cerco il risultato mancato nel 2022” La Gazzetta dello Sport

La loro avventura è durata fino alla salita di Velturno ... battendo in volata l’australiano Jack Haig. Ottima prova di Lorenzo Fortunato che chiude al quinto posto, portandosi in settima piazza nella ...Si annuncia un banco di prova davvero importante per il gruppo, come conferma Lorenzo Fortunato, del team EOLO-Kometa, ai microfoni di InBici. “Ieri è andata bene, senza dubbio – spiega – Sono sempre ...