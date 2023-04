Formia / “Non è il mio tempo”, Graziella Di Mambro presenta il suo ultimo romanzo al Koinè (Di martedì 18 aprile 2023) Formia – Sarà il salotto culturale “Koiné” di Formia ad ospitare la presentazione dell’ultimo romanzo a firma della giornalista Graziella Di Mambro, dal titolo “Non è il mio tempo” (All Around, 2023). Si tratta di un racconto definito “solido e coinvolgente”, del quale è protagonista Maria Peduto, che prova a riavvolgere il filo della sua vita, L'articolo temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 18 aprile 2023)– Sarà il salotto culturale “Koiné” diad ospitare lazione dell’a firma della giornalistaDi, dal titolo “Non è il mio” (All Around, 2023). Si tratta di un racconto definito “solido e coinvolgente”, del quale è protagonista Maria Peduto, che prova a riavvolgere il filo della sua vita, L'articoloreale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Formia / “Non è il mio tempo”, Graziella Di Mambro presenta il suo ultimo romanzo al Koinè - aleepont : @sonoironicaa @hbsfsdh è tipo la mia vita formia, poi lì non so come sia possibile tutti i ragazzi sono belli???? sarà l’effetto mcdonalds - infotemporeale : Formia / Proroga concessioni demaniali, Cna Balneari lancia l’appello: “la risorsa non è scarsa” [VIDEO] - Giusepp11833593 : @SiliconBoy_Z Io vivo in un posto che ha il centro cittadino col mc DONALD, il mare è il lungomare dove sto io e un… - Manca3Luciano : @AdrianaSpappa @ImolaOggi Anche a Formia oggi.... Piove a dirotto da giorni ed ho i termosifoni accesi..... maledet… -