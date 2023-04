Formazioni Napoli-Milan | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 18 aprile 2023) Alle 21:00 scenderanno in campoper la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champion League.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud Allenatore: Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Thiaw sarà convocato, Politano in vantaggio su Lozano: sono queste le ultime notizie che arrivano dai ritiri di Milan e Napoli, verso il ritorno dei quarti di… Leggi ...Manca sempre meno al fischio d'inizio di Napoli-Milan. L'ultima volta al Maradona i rossoneri dominarono in lungo e largo un Napoli ...