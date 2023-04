Formazioni Chelsea-Real Madrid | le scelte dei due allenatori

(Di martedì 18 aprile 2023) Alle 21:00 scenderanno in campoper la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champion League.(3-5-1-1): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah; James, Kanté, Enzo Fernandez, Kovacic, Cucurella; Gallagher; Havertz. Allenatore: Lampard.(4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius, Benzema, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Leufficiali di- Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. La partita è visibile su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). Non solo Napoli - Milan. In questa serata di Champions League i riflettori si accendono anche a Londra, Stamford Bridge. Ildel traghettatore Frank Lampard proverà a ribaltare lo 0 - 2 dell'andata conquistato dal Real Madrid di Carlo Ancelotti al Bernabeu. L'allenatore dei Blues ha caricato i suoi alla vigilia.

La sfida tra Chelsea e Real Madrid verrà giocata stasera martedì 18 marzo 2023. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00. La sfida tra Chelsea e Real Madrid sarà visibile in TV su Sky Sport Foo ...Leggi su Sky Sport l'articolo Chelsea-Real Madrid, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari ...