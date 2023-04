Fondazione Fiera | pista di pattinaggio veloce per le Olimpiadi 2026

(Di martedì 18 aprile 2023) Firmato un memorandum of understanding per realizzare la struttura nel polo espositivo di Rho unificando i padiglioni 13 e 15. Enrico Pazzali: "Orgogliosi di poter contribuire alla realizzazione di un evento mondiale straordinario rafforzando anche il nostro impegno per lo sviluppo del gruppoMilano". Il progetto, sostenibile, prevede una tribuna da 6.500 posti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Olimpiadi invernali 2026: la pista di pattinaggio di velocità si farà a Rho Fiera: lo ha deciso il Cda della Fondazion… - TgrRaiLombardia : Olimpiadi invernali 2026: la pista di pattinaggio di velocità si farà a Rho Fiera: lo ha deciso il Cda della Fondaz… - Affaritaliani : Giochi, la Fondazione ha scelto Pista di pattinaggio a Rho Fiera - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Olimpiadi 2026: niente Torino, il pattinaggio sarà alla Fiera di Rho. Decisione all'unanimità della Fondazione Milano-… - TgrRaiLombardia : Olimpiadi 2026: niente Torino, il pattinaggio sarà alla Fiera di Rho. Decisione all'unanimità della Fondazione Mila… -

E' così che dal Consiglio di amministrazione dellaMilano Cortina 2026 si è espresso all'unanimità a favore del progettoRho del capoluogo lombardo.  Dopo il no a Baselga di Piné in ...Il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano - Cortina 2026 si svolgerà a Rho -. Il cda delladei Giochi invernali ha infatti approvato all'unanimità la modifica del Masterplan, con la variazione della venue di gara per lo speed skating (originariamente prevista ...Cda scegliedi Rho per gare Speed Skating . Il consiglio di amministrazione dellaMilano Cortina 2026 ha approvato all'unanimita' il bilancio 2022 e la modifica del Masterplan, con la variazione ...

Milano-Cortina: Fondazione Fiera, 'orgogliosi di contribuire' Agenzia ANSA

Dunque sarà Rho Fiera e non l’Oval del Lingotto la sede dello speed skating olimpico, rimasto senza sito dopo la rinuncia di Baselga di Piné. Ieri la missione di Comune di Torino e Regione Piemonte al ...La presidente del Consiglio ha inaugurato la manifestazione e visitato gli stand annunciado le iniziative del governo per difendere il sistema imprenditoriale, il made in Italy e valorizzare il patrim ...