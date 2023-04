Follia in Usa, entra nel vialetto sbagliato e viene uccisa. Ore prima, 16enne ferito per un errore simile (Di martedì 18 aprile 2023) È successo ancora. A distanza di poche ore dalla terribile vicenda del 16enne afroamericano Ralph Pual Yarl, che a Kansas City, andando a riprendere i fratellini, per aver confuso indirizzo e campanello a cui suonare, si è ritrovato di fronte un 85enne che gli ha sparato in testa, a Kaylin Gillis è andata anche peggio. La giovane, una 20enne americana entrata erroneamente con la sua auto nel vialetto della casa sbagliata di Hebron, (zona rurale dello Stato di New York), ha pagato con la vita quella tragica svista. Usa, una 20enne entra nel vialetto sbagliato: il proprietario spara e la uccide Una sequenza di momenti drammatici, quella che una prima ricostruzione degli inquirenti al lavoro sul caso hanno reso, che vuole la giovane in macchina con altre tre persone ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) È successo ancora. A distanza di poche ore dalla terribile vicenda delafroamericano Ralph Pual Yarl, che a Kansas City, andando a riprendere i fratellini, per aver confuso indirizzo e campanello a cui suonare, si è ritrovato di fronte un 85enne che gli ha sparato in testa, a Kaylin Gillis è andata anche peggio. La giovane, una 20enne americanata erroneamente con la sua auto neldella casa sbagliata di Hebron, (zona rurale dello Stato di New York), ha pagato con la vita quella tragica svista. Usa, una 20ennenel: il proprietario spara e la uccide Una sequenza di momenti drammatici, quella che unaricostruzione degli inquirenti al lavoro sul caso hanno reso, che vuole la giovane in macchina con altre tre persone ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZouVargiu : RT @SecolodItalia1: Follia in Usa, entra nel vialetto sbagliato e viene uccisa. Ore prima, 16enne ferito per un errore simile - SecolodItalia1 : Follia in Usa, entra nel vialetto sbagliato e viene uccisa. Ore prima, 16enne ferito per un errore simile… - smilypapiking : RT @Miti_Vigliero: Non è più solo questione di razzismo, è questione di follia fanatica. Due ragazzi, lei bianca lui di colore, 2 città div… - Scontrosadrya : RT @brotto_marco: la follia dilaga nelle scuole in USA, Canada, UK, etc. prossimamente anche in Italia????????? ??'Il libro [Genderqueer] è risu… - brotto_marco : la follia dilaga nelle scuole in USA, Canada, UK, etc. prossimamente anche in Italia????????? ??'Il libro [Genderqueer]… -