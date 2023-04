Follia gender Prof dice “buon pomeriggio | ragazze” e le allieve la denunciano “E’ discriminazione”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 aprile 2023) “Siamo, ma non tutte ci sentiamo femmine…”. Con questo strano argomento, figlio del dibattito sulla neutralità del genere sessuale, in una scuola inglese unaessoressa s’è vista messa all’indalla propria classe per aver rivolto loro un saluto apparentemente cortese: “”. Nella scuola femminile della Gran Bretagna si è andati oltre: l’insegnante è stata convocata dalla dirigente per una ramanzina, poi denunciata e sottoposta a procedimento disciplinare, fino al punto che il suo contratto annuale non è stato rinnovato a causa del politicamente corretto sul. Ne parlano due tabloid inglesi, Mail on Sunday e Times, che spiegano la decisione della scuola con la mancata ottemperanza di un decalogo sull’uso improprio degli ...