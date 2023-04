Foggia, bimba esclusa dal saggio di danza perché affetta da sindrome di Down (Di martedì 18 aprile 2023) . L’amarezza dei genitori che scrivono al ministro Alessandra Locatelli Una bambina di 12 anni di Foggia sarebbe stata esclusa dal saggio di danza perché affetta da sindrome di Down, che la rendeva impacciata nei movimenti. I genitori della bambina hanno denunciato l’accaduto a FoggiaToday: “Ci hanno detto che era impacciata nei movimenti, non riusciva a seguire, ad andare a tempo e che avrebbe delle difficoltà motorie e relazionali”. La coppia di genitori ha deciso di scrivere anche al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: “Le cose non sono andare come ci aspettavamo. Nei primi anni, a causa della pandemia e della sua salute cagionevole, Maria Francesca è stata costretta a seguire le lezioni a singhiozzo. L’anno scorso ... Leggi su 361magazine (Di martedì 18 aprile 2023) . L’amarezza dei genitori che scrivono al ministro Alessandra Locatelli Una bambina di 12 anni disarebbe statadaldidadi, che la rendeva impacciata nei movimenti. I genitori della bambina hanno denunciato l’accaduto aToday: “Ci hanno detto che era impacciata nei movimenti, non riusciva a seguire, ad andare a tempo e che avrebbe delle difficoltà motorie e relazionali”. La coppia di genitori ha deciso di scrivere anche al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: “Le cose non sono andare come ci aspettavamo. Nei primi anni, a causa della pandemia e della sua salute cagionevole, Maria Francesca è stata costretta a seguire le lezioni a singhiozzo. L’anno scorso ...

