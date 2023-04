(80.000 $ di montepremi su terra battuta) Luciano(157) è stato eliminato al primo turno dal libanese Benjamin Hassan (295), il quale si è imposto per 57 64 64. Mercoledì debutto ...[...] in tabellone ci sono Alessandro Giannessi e Luciano. Andrea Arnaboldi è invece al via nell'appuntamento americano di Tallahassee. Dopo lo scorso fine settimana dedicato ...(80.000 $ di montepremi su terra battuta) gli azzurri in gara sono due: c'è Luciano(181), testa di serie numero 3, e Alessandro Giannessi (252), testa di serie numero 8 . ...

Florianopolis: Darderi battuto da Hassan. In gara rimane Giannessi sport.tiscali.it

A Florianopolis (80.000 $ di montepremi su terra battuta) Luciano Darderi (157) è stato eliminato al primo turno dal libanese Benjamin Hassan ...Mau tempo na tarde desta segunda-feira (17) em Florianópolis acabou interrompendo a programação normal do torneio ...