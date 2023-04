Fiumicino 2023, la lista dei candidati per Fiumicino libera (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – Alle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio Cludio Cutolo, dopo aver lasciato la maggioranza, si candida alla poltrona di Sindaco e si presenta con una lista indipendente “Fiumicino libera”. Di seguito i nomi dei candidati con “Fiumicino libera – Cutolo sindaco”. Anzi Massimo Basile FrancescoBlandino AntonioBozzetto PaolaCaramanna AnnaCasadei GinaCiaravolo PatriziaCorvaglia Vincenzo AntonioDegli Abbati LuigiDi Claudio GiuseppeIacomino PaolaLongo GiuseppeLosurdo Alessio Mattei ElisaMirenda AndreaMoschetti MaurizioQuilli StefaniaRamaccia Bruno MariaRocchi TizianaSanna FrancescoSciaranghella MaurizioVasiliu Roxana Iulia Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023)– Alle elezioni amministrative del 14 e del 15 maggio Cludio Cutolo, dopo aver lasciato la maggioranza, si candida alla poltrona di Sindaco e si presenta con unaindipendente “”. Di seguito i nomi deicon “– Cutolo sindaco”. Anzi Massimo Basile FrancescoBlandino AntonioBozzetto PaolaCaramanna AnnaCasadei GinaCiaravolo PatriziaCorvaglia Vincenzo AntonioDegli Abbati LuigiDi Claudio GiuseppeIacomino PaolaLongo GiuseppeLosurdo Alessio Mattei ElisaMirenda AndreaMoschetti MaurizioQuilli StefaniaRamaccia Bruno MariaRocchi TizianaSanna FrancescoSciaranghella MaurizioVasiliu Roxana Iulia Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sigma_tao : @Storace Lazio, elezioni comunali 2023: i 17 Comuni verso il voto. Da Fiumicino a Valmontone, i centri della pro… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Fiumicino 2023, bagno di folla per Mario Baccini: duemila persone al Salsedine Expò nella corsa per il Comune https://… - angelo_perfetti : Fiumicino 2023, bagno di folla per Mario Baccini: duemila persone al Salsedine Expò nella corsa per il Comune… - SportRepubblica : Motonautica, il Mondiale XCAT arriva a Fiumicino dal 29 aprile al 1 maggio - ilnautilus : Il Mondiale XCAT arriva a Fiumicino dal 29 aprile al 1 maggio -